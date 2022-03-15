За останні 24 години, в Дніпропетровській області викрито майже 10 шпигунів і диверсантів
Про те, що правоохоронні органи продовжують активну роботу, виявляючи громадян, причетних до розвідувально-диверсійної діяльності, тобто працюючих на спецслужби РФ, і попри ретельне маскування зрадників, їх все одно затримують, пише місцеве видання "
За минулу добу тільки в Дніпрі виявлено, а потім й затримано, 8 подібних осіб, яких відразу передали в СБУ.
Наприклад, у Дніпрі виявлено чоловіка, який фотографував інфраструктуру міста, адміністративні будівлі, блокпости, патрулі поліцейських і військовослужбовців. Після обшуку, у зловмисника знайшли банківські карти та російські рублі, а в смартфоні - фотознімки аеропорту, вокзалу і карти з мітками.
У сімейної пари з Дніпра, в смартфонах знайшли активне листування з групами з "ЛНР/ДНР".
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У Павлограді виявлено чоловіка, який 20 років тому виїхав до РФ, але перед військовим вторгненням чомусь повернувся, і розповісти через який пропускний пункт в'їхав на територію України, на жаль, не зміг. У його смартфона також знайдені сумнівні контакти.
У вівторок, 15-го березня, в Синельниківському районі на гарячому затриманий ще один чоловік, який вів активну проросійську агітацію.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що жителям Одеської області пояснили, чому не потрібно панікувати.
Також раніше ми інформували про те, що у Генштабі ЗСУ розкрили ще одну злочинну схему російських окупантів.
А до цього наш портал повідомляли про те, що під Миколаєвом українські військові захопили безліч трофеїв ворогів.