У ніч на 15 березня російські війська завдали два ракетних удари по аеропорту міста Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетних удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджений термінал. Масштабні руйнування. Буде потрібно багато часу на відновлення», - зазначив він.

Також новину підтвердив депутат ВР від «Слуги народу» Максим Бужанський і розповів, в якому стані тепер знаходиться аеропорт в Дніпрі.

«Рано вранці був у Дніпровському аеропорту, бачив, у що його перетворили. Звичайно, аеропорту у нас немає, в Дніпрі нікого не здивуєш. Але бачити понівечену злітку, розвалений термінал, просто боляче», — розповів Бужанський.

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