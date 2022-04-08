Ніч і ранок у Дніпропетровській області пройшли тривожно однак, на щастя, обійшлося без обстрілів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише Politeka.net.

Втім, зазначив чиновник, є і хороша новина.

«В нашу область після зимівлі прилетіли перші лелеки. Поки небагато. Але через кілька тижнів стане більше. Тямущі люди кажуть, що у нас поселяються кілька сотень цих птахів», - повідомив Резніченко, розцінивши це як хороший знак.

"Бо всупереч бажанню орків спаскудити наше життя, життя все одно перемагає! Все буде Україна", - запевнив голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов порекомендував евакуюватися з міста жінкам, дітям і літнім людям.

За його словами, ситуація на Донбасі загострюється. В даний час відбувається евакуація жителів з Луганської та Донецької областей.

"Глави військових адміністрацій Донецької та Луганської областей заявили, що всім мирним громадянам максимально швидко необхідно покинути територію цих регіонів. Тому велика кількість людей зараз їдуть через Дніпро...",- повідомив Філатов.

Також повідомлялося про вибухи в Кривому Розі і чому не треба панікувати.

Крім того Politeka.net писала, що жителям Дніпропетровщини повідомили хороші новини.

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