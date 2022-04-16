Мер Дніпра Борис Філатов пропонує міськраді перейменувати 31 вулицю міста. Про це повідомляється в телеграм-канал мера і в прес-службі міськради Дніпра.

30 вулиць на даний момент названі іменами міст та інших географічних назв Росії, одна носить ім'я 30-ї Іркутської дивізії. Нові назви пов'язані з нинішньою війною.

Планується, що в Дніпрі вулиці Чорнобаївська та Маріупольська. Перейменування має проходити з урахуванням думок архітекторів і громадськості.

"Зараз по всій країні йде масова дерусифікація. Ми будемо відмовлятися від російських географічних назв. Знаєте, в чому проблема велика? Коли ми підняли кількість вулиць, їх така кількість, що у нас навіть нових найменувань немає. Їх просто десятки: всякі барнаульські, абхазькі. Ми всі не встигнемо перейменувати на цій сесії. Вже список підготовлений, близько 20-25 вулиць. Зараз це проговорюється з депутатським корпусом. Я думаю, вони це підтримають однозначно " - розповів Філатов.

Ми писали, капелан Леонід Болгаров був учасником пошуково-рятувальної місії до острова Зміїний на судні "сапфір" і потрапив в російський полон, де пробув до 10 квітня. Тоді екіпаж захопили і відвезли до Севастополя, де чоловіки просиділи 11 діб.

"На вулиці температура -22 градуси, нас поставили на коліна, ми стояли на колінах на снігу, на морозі з трьох по п'ять годин ранку. Я тільки молив Бога, щоб не впасти, вистояти до кінця", – поділився капелан.

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