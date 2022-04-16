У суботу, 16 квітня, близько 13:30 на автодорозі М-04 «Знам'янка-Луганськ-Ізварине» в Синельниківському районі Дніпропетровщини сталася ДТП, в результаті якої загинули 4 людини.

Про це повідомляє на прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, встановили, що сталося лобове зіткнення двох легковиків Dacia Logan і Chevrolet Aveo.

Медпрацівники намагалися врятувати водія і пасажира останнього автомобіля. Однак від отриманих травм обидва чоловіки померли в кареті швидкої допомоги.

Також в результаті аварії загинули дві жінки, що знаходилися в автомобілі Dacia Logan. Водія міцно затиснуло конструкціями понівеченого автомобіля, тому рятувальникам довелося діставати тіло загиблої за допомогою спеціальних інструментів.

В даний час співробітниками поліції проводяться слідчі дії по встановленню всіх обставин ДТП.

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