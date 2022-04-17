Боєць 93-ї бригади" Холодний Яр", у якого залишилися дружина і маленький син, загинув у боях під Харковом.

Як пише Politeka.net, українці вже 53-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час вдалося повністю зупинити ворога і звільнити всю північ України. А сьогодні, 17 квітня, стало відомо, що житель Кам'янського (Дніпропетровська область) загинув у боях під Харковом. Про це повідомила 93-а бригада "Холодний Яр", в якій служив боєць, з посиланням на главу Кам'янського Андрія Білоусова.

"У боях за Україну в Харківській області загинув холодноярець, 27-річний молодший лейтенант Мерков Роман Сергійович. Він був родом з Кам'янського в Дніпропетровській області.

Про трагедію, що сталася 11 квітня, в Telegram повідомив мер рідного міста полеглого Героя Андрій Білоусов. Від імені всієї територіальної громади Кам'янської міської ради та виконавчого комітету він висловив співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Поховають воїна на Алеї Слави військового кладовища на Соцгороді в Кам'янському.

Роман Мерков народився 3 серпня 1994 року. Закінчив Одеську національну академію зв'язку ім.О. С. Попова. У лавах Збройних Сил України служив з 2014 року, захищав рідну землю в зоні проведення АТО/ООС. Нагороджений державними нагородами та нагородами Міністерства оборони України та Служби безпеки України. У нього залишилися дружина, маленький син, мати і сестра", - повідомили в бригаді.

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