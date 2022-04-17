Як пише Politeka.net, українці вже 53-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити ворога, а й звільнити північ України від орків. Дніпропетровська область продовжує бути неприступною для окупантів, але комендантська година продовжує діяти. Глава області Валентин Резніченко повідомив, як змінилися обмеження, у себе в тг-каналі.
"Дніпропетровщина
17 квітня
16:10
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Із завтрашнього дня скорочуємо в області комендантську годину.
Тепер вона з 22: 00 до 5: 00.
Продовжуємо працювати на перемогу!",- написав Резніченко і додав відповідний документ.
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