Як повідомили в ДСНС, в Синельниківському районі під удар потрапив об'єкт цивільної інфраструктури, сталася пожежа. В результаті постраждало дві людини.

У Павлоградському районі "прильоти" повністю зруйнували залізничну інфраструктуру, постраждалих і загиблих немає.

Напередодні агресор з "Градів" обстріляв цивільну інфраструктуру Криворізького району – вогонь вівся з боку Херсонської області. Зафіксовано 7 місць, куди потрапили снаряди: пошкоджені будинки, господарські будівлі та автомобілі. На одному з дворів знайдено аж 19 воронок від ракет, на жаль, є загиблий.

У свою чергу глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що Дніпропетровська область прихистила 4 вузи і 4 технікуми з Донецької та Луганської областей.

Зараз це майже 300 викладачів - поки десята частина колективів.

Нагадаємо, вранці 18 квітня Резніченко повідомляв, що частину ракет, які ворог випустив по Дніпропетровщині, вдалося збити.

Тим часом стало відомо, що кількість загиблих в результаті ракетних ударів по Львову зросла до 7 осіб, 11 травмовані.

"...Це були керовані ракети, що летіли в одному напрямку, повітряна тривога попереджала летять ракети в бік західної України і вони були направлені в Івано-Франківськ, але в останній момент були повернуті в напрямку Львова", - розповідав раніше депутат Львівської міськради Андріан Гутник.



