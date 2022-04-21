Окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ у Дніпропетровській області.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ. Людей і вдома не зачепило. Потрапили по комунікаціях і залишили місто без світла і води", - повідомив Резніченко.

Він також уточнив, що фахівці все відновили – вода і електрика вже є.

У свою чергу глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в місті все спокійно.

"Кривий Ріг! На ранок 21 квітня у нас все рівно. По Зеленодольську за ніч відновлено водопостачання, каналізація, подача електрики частково. Багато перебито ліній. Працюють енергетики", - оголосив Вілкул.

На території Криворізького району та Дніпропетровської області російських військ немає.

"Дальній периметр оборони на південному напрямку проходить всередині Херсонської області, там йдуть бої. І постійно тривають обстріли звільнених сіл Херсонської області, а також міста Зеленодольськ Криворізького району", - повідомив раніше глава ва Кривого Рогу.

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