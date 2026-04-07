Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області оголошено у місті Самар, повідомляє Politeka.net.

Зміни торкнулися централізованого водопостачання та водовідведення для домогосподарств, які обслуговує ТОВ «КОМСІТІ», а вода закуповується у КП «Дніпроводоканал».

Наприкінці 2025 року Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про підвищення тарифів на водопостачання, що збільшило витрати підприємства більш ніж на 21%. Додатково витрати зросли через дорожчання електроенергії для насосів, очищення води, палива для аварійних бригад та підвищення фонду оплати праці відповідно до державних стандартів.

ТОВ «КОМСІТІ» пояснює, що коригування тарифів є необхідним для стабільної роботи мереж та безперебійного водопостачання. Без змін підприємство не змогло б покривати витрати на обслуговування обладнання, енергію та роботу аварійних служб.

Очікувані нові ставки для мешканців: централізоване водопостачання — 56,89 грн/м³ (з ПДВ), водовідведення — 46,73 грн/м³ (з ПДВ).

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області дозволяє уникнути аварійних ситуацій та гарантує безперебійну роботу систем.

Мешканцям радять перевіряти показники лічильників, контролювати нарахування та ознайомлюватися з новими розцінками. Для зручності користувачів ТОВ «КОМСІТІ» рекомендує планувати споживання води та вести облік витрат, щоб адаптувати сімейний бюджет до змінених тарифів.

Також фахівці радять звертати увагу на поради щодо економії води та електроенергії, щоб оптимізувати витрати домогосподарств.

