На черговій сесії Дніпровської міської ради 21 квітня депутати перейменували усі вулиці та провулки, що мали в назві горезвісний спадок рф.
Тепер в місті топоніми присвячені переважно героїчному відбиттю українцями російської агресії.
Є вулиці Гостомельська, Ірпінська, провулки Конотопський тощо. Головне архітектурно-планувальне управління Дніпровської міськради має внести зміни до містобудівного реєстру, геофондів та адресної книги.
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