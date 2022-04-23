Заступник голови Дніпра Михайло Лисенко попередив любителів швидкості і дріфту в місті, які люблять влаштовувати розваги під час комендантської години.

Як пише Politeka.net, українці вже 59-ту добу захищають свою землю від російських окупантів. Поки одні люди захищають свою батьківщину на передовій, інші знаходять час для розваг. Заступник голови Дніпра Михайло Лисенко розповів, що очікує любителів швидкості і дріфту в обласному центрі.

"Коли в нашій країні йде війна і поки вся Наша нація бореться з ворогом, окремі персонажі мають необережність влаштовувати гонки їх «швидкісних» машин по місту.

Навіть під час комендантської години.

Машини з дрифтами і прямотоками.

Ну ок.

З сьогоднішнього дня, всі зловлені персонажі будуть позбавлені їх транспортних засобів.

Поліція вказівку отримала.

Пояснюю-зупинила Вас Патрульна поліція, помахайте рукою вашій машині.

Можливо ви її зможете побачити в Донецькій або Луганській області під управлінням наших ЗСУ.

Вас всіх попередили.

Не допоможе ніхто.

Запевняю, не відшепче навіть бабка Маріула...", - повідомив Лисенко.

Українці відразу почали обговорювати рішення:

"Є любителі дрифтувати біля парку Шевченка на колі", " спасибі. Реально б'є по нервах" ," на Слобожанському треба навести порядок!", "Спасибі.Правильне рішення.Тут від кожного різкого шуму смикаєшся,а під час сирен взагалі до всього прислухаємося, і тут ці гонщики".

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