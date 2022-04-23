Як пише Politeka.net, українці вже 59-ту добу захищають свою землю від російських окупантів. Поки одні люди захищають свою батьківщину на передовій, інші знаходять час для розваг. Заступник голови Дніпра Михайло Лисенко розповів, що очікує любителів швидкості і дріфту в обласному центрі.
"Коли в нашій країні йде війна і поки вся Наша нація бореться з ворогом, окремі персонажі мають необережність влаштовувати гонки їх «швидкісних» машин по місту.
Навіть під час комендантської години.
Машини з дрифтами і прямотоками.
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Ну ок.
З сьогоднішнього дня, всі зловлені персонажі будуть позбавлені їх транспортних засобів.
Поліція вказівку отримала.
Пояснюю-зупинила Вас Патрульна поліція, помахайте рукою вашій машині.
Можливо ви її зможете побачити в Донецькій або Луганській області під управлінням наших ЗСУ.
Вас всіх попередили.
Не допоможе ніхто.
Запевняю, не відшепче навіть бабка Маріула...", - повідомив Лисенко.
Українці відразу почали обговорювати рішення:
"Є любителі дрифтувати біля парку Шевченка на колі", " спасибі. Реально б'є по нервах" ," на Слобожанському треба навести порядок!", "Спасибі.Правильне рішення.Тут від кожного різкого шуму смикаєшся,а під час сирен взагалі до всього прислухаємося, і тут ці гонщики".
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