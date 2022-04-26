Таку думку в ефірі Фейгін Live висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

"Думаю, вони вб'ються там об оборону, та й все - і не будуть більше наступати. Але звичайно, це дуже дивне рішення. Це більш дивне рішення, ніж 25-тисячним угрупованням намагатися взяти Краматорськ-Слов'янськ в тих умовах. І взагалі вони наступають скрізь... А ще в книзі початківців командирів перший принцип - це нерівномірний розподіл сил на лінії фронту... Це база, це алфавіт. Військові повинні це розуміти. Але вони наступають скрізь", - розповів Арестович, припустивши, що командувач війною в Україні генерал Олександр Дворніков, мабуть, хоче наступати скрізь на виконання наказів керівництва рф.

За словами Арестовича, вибравши таку тактику, ворожі війська збільшують швидкість своєї "утилізації" і в рази зменшують ймовірність на успіх.

"Ось чого точно не треба було робити - це наступати на Кривий Ріг. Я думав, російська армія зробила всі зразкові дурниці в цій війні, але вони винаходять кожен раз все нові і нові", – зазначив радник глави ОП.

Додамо, у свою чергу мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що робота з посилення всіх ліній багато ешелонованої оборони триває постійно.

"Будуються нові оборонні споруди. На даний момент це вже кілька сотень обладнаних за всіма правилами військової інженерії об'єктів. Більше 100 одиниць важкої техніки працює також постійно", - розповів мер.

Також Politeka.net повідомляла, що жителям Кривого Рогу повідомили, хто може розраховувати на компенсацію за комуналку.

Крім того стало відомо, що окупанти несуть великі втрати на Херсонщині.

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