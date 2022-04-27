Як пише Politeka.net, незважаючи на складну ситуацію в Україні поліція продовжує виконувати свої обов'язки. І сьогодні, 27 квітня, стало відомо, що поліція затримала жителя Кам'янського, який намагався продати вибухівку і детонатори. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Дніпропетровській області.
"Підозрюваного правоохоронці управління карного розшуку Дніпропетровщини затримали 26 квітня в Кам'янському, при спробі збуту вибухової речовини за 8 тисяч гривень", - було повідомлено в публікації.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінальної справи за статтею 263 частини першої.
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