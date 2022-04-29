У Дніпрі в районі Образцова біля заправки ОККО були помічені двоє хлопчаків з Маріуполя, які продавали лимонад, щоб заробити трохи грошей і допомогти своїй родині.

Про це повідомляє мешканка міста Ольга Туренко.

Як наголошується в повідомленні, біля заправки ОККО стоять двоє хлопчин 8-14 років, які змушені були тікати з Маріуполя. Діти продають дуже смачний (ручної роботи) лимонад і мохіто 8 грн. стаканчик.

"Сьогодні обмінялися. Вони мені все, що залишилося з напоїв, я в свою чергу, все, що було в гаманці.

Синок мій (8років) в захваті від напоїв! Завтра пообіцяла, що прийду обов'язково! Хлопчаки-позитивчики, дуже ввічливі і чарівні.

Хлопчик, який молодше, в догонку сказав: "Ми тут з 16:00 до 17:00, встигнете?"

Прошу всіх, хто прочитав, купіть стаканчик напою. Два стаканчика - це хліб. П'ять стаканчиків-макаронні вироби. Хлопчаки роблять все, що б прогодувати сім'ю. Впевнена, що батьки теж не сидять без діла тому хлопчики доглянуті, добрі, милі.

Не проходьте стороною. Купіть склянку напою!!!

P. S. Україна непереможна. Перемога за нами", - пише Ольга.

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