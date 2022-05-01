Як пише Politeka.net, українці вже 67-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Незважаючи на значні успіхи української армії без втрат не обходиться. І сьогодні, першого травня, мер Кам'янського, Дніпропетровська область, повідомив про смерть ще одного захисника.
"22 квітня в боях за вільну і незалежну Україну загинув старший солдат Коваленко Денис Геннадійович.
Від імені всього товариства, Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та від себе особисто висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, розділяючи важкий біль втрати.
Денис Коваленко народився 2 січня 1994 року. Працював у ЦРМО металургійного комбінату. Був учасником АТО / ООС. З початку березня став на захист держави від зазіхань російського агресора. У нього залишилися мати і брат.
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Земний уклін воїну-захиснику!", - написав глава міста.
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