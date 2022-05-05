Глава Дніпропетровщини Валерій Резніченко розповів про героя, який воював під Києвом і Харковом, але під Ізюмом загинув.

Як пише Politeka.net, українці вже 71-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Незважаючи на на успіхи українського захисту і величезні втрати ворога, окупант продовжує спроби захопити Україну. І на жаль, без жертв серед військових ЗСУ не обходиться. Про нового героя розповів голова Дніпропетровської ОДА Резніченко.

"Дніпропетровщина

5 травня

19.11

Він не шукав легких шляхів.

Батько чотирьох синів Михайло Стець у перші дні пішов на війну добровольцем.

Молодший сержант потрапив до легендарної 93-ї бригади.

На фронті був оператором-навідником бойової машини.

Під Харковом, під Києвом. Смертельне поранення отримав у бою під Ізюмом.

У липні йому повинно було виповнитися 47…

Співчуття...", - написав Резніченко.

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