Як пише Politeka.net, українці вже 71-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Незважаючи на на успіхи українського захисту і величезні втрати ворога, окупант продовжує спроби захопити Україну. І на жаль, без жертв серед військових ЗСУ не обходиться. Про нового героя розповів голова Дніпропетровської ОДА Резніченко.
"Дніпропетровщина
5 травня
19.11
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Він не шукав легких шляхів.
Батько чотирьох синів Михайло Стець у перші дні пішов на війну добровольцем.
Молодший сержант потрапив до легендарної 93-ї бригади.
На фронті був оператором-навідником бойової машини.
Під Харковом, під Києвом. Смертельне поранення отримав у бою під Ізюмом.
У липні йому повинно було виповнитися 47…
Співчуття...", - написав Резніченко.
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