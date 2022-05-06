Як повідомляє Politeka.net з посиланням на голову Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентина Резніченка, вночі окупанти обстріляли Криворізький і Синельниківський райони.
"Поцілили з " Градів" в Зеленодольську і Широківську громади. Влучили по двох селах. Ніхто не постраждав. У Покровській громаді "приліт" ракети. Втрапили в поле. Людей не зачепило", - повідомив Резніченко.
Нагадаємо, 3 травня в результаті ракетного удару російських військ постраждав Амурський міст в Дніпрі. Рух транспорту було призупинено.
Проте вже 5 травня рух було відновлено.
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Тролейбусні маршрути № 2, 3, 15 і трамвайні № 6 і 9 знову їздять за розкладом. Маршрутки наступні через Амурський міст також їздять по своєму маршруту, - повідомили в Департаменті транспорту Дніпровської міської ради.
Тим часом українці продовжують вириватися з прифронтових і окупованих територій, не бажаючи жити в так званому «русском мире». Як повідомив начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул з посиланням на слова очевидців, він насправді виявився пеклом тотального терору.
"Сьогодні до Кривого Рогу приїхало ще 617 біженців", - повідомляв Вілкул 5 травня.
Нагадаємо, екс-міністр МВС Захарченко подзвонив Вілкулу і отримав "відповідь".
А ще Politeka повідомляла, що окупанти закидали боєприпасами 100 гектарів на Дніпрпетровщині, карта: влада терміново звернулася до жителів
Також Politeka писала, що в Дніпрі влаштували крадіжку палива з машин.