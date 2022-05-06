Мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook прокоментував ракетний обстріл Амурського мосту.

За його словами, через цей міст проходить п'ять маршрутів громадського транспорту і залізнична гілка, тому рашисти можуть вбити десятки мирних людей.

"Я точно знаю, що ви, мерзоти, мене читаєте і стежите за моєю діяльністю. Давайте я розповім, вам, тупим, цинічним і безсовісним виродкам, про той міст, який ви хочете розбомбити.

Цей міст найстаріший у Дніпрі/ Дніпропетровську / Катеринославі. Його мріяв побудувати ще Олександр Миколайович Поль. Наш батько-засновник, людина, якій наше місто завдячує всім. Тринадцять років Олександр Миколайович просив уряд, щоб побудували міст, який би зв'язав Кривбас з Донбасом. Цей міст є символом міста. Його відкрили в 1884 році.





Останній раз в історії цей міст розбомбили німецькі нацисти. Ваші духовні брати. Але ми відновили його.

Через цей міст проходить п'ять маршрутів громадського транспорту: трамвай 6 і 9, і тролейбус 2,3 і 15, а не тільки залізнична гілка. Знайте, покидьки, що в той момент, коли ви відправляйте на нього чергову ракету, то ви можете вбити десятки мирних людей.



І найголовніше, тварі, зрозумійте одну просту істину. Руйнування моста і покалічені долі нічим вам не допоможуть. Ваші тупі генерали навіть не розуміють того, що їм вже не вдасться порушити ніяку логістику перекидання озброєнь від наших західних союзників. Вони просто запізнилися. Мамкіни стратеги, які звикли красти, брехати і воювати гарматним м'ясом.

А еще. Ще вам не вийти нас залякати. Ми і так вас прокляли на сотні років вперед " - пише Борис Філатов.

Нагадаємо, екс-міністр МВС Захарченко подзвонив Вілкулу і отримав "відповідь".

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