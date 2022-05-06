Керівник територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан розповів про ситуацію на Криворізькому напрямку.

"Сьогодні вранці було зведення про те, що є якась концентрація військ на цьому напрямку. Ми зідзвонювалися з Олександром Вілкулом. Він розповідав, що там відбувається. На зараз окупаційні війська стоять як мінімум в 50-60 км від Кривого Рогу.

Також наші фортифікаційні оборонні споруди знаходяться на території Херсонської області і стримують ці війська. Але ми бачимо, що йде скупчення складної техніки: для радіоелектронної боротьби, якісь танки вони підтягують. Ми уважно спостерігаємо за ситуацією на цьому напрямку", - розповів Корбан.

Нагадаємо, екс-міністр МВС Захарченко подзвонив Вілкулу і отримав "відповідь".

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