У лікарні у Дніпрі пішов з життя 11-річний хлопчик із Золотого. Через обстріли росії він перебував у вкрай важкому стані.

Трагічну новину повідомив Сергій Гайдай – очільник Луганської ОВА. Дату смерті хлопчика він не розкрив.

"У лікарні в Дніпрі нещодавно помер 11-річний хлопчик із Золотого, який перебував у вкрай важкому стані",– заявив Гайдай.

Також він повідомив про загибель чоловіка з Лисичанська. Внаслідок російських обстрілів увечері 11 травня він отримав поранення, несумісні з життям.

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