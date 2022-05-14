У Дніпрі шукають безвісти зниклу 76-річну Горбенко Марію Іванівну.

Жінка зникла 13 травня, повідомляє "Дніпро Оперативний".

Близько 06:00 жінка вийшла з лікарні №16 на проспекті Богдана Хмельницького і пішла в невідомому напрямку, досі про неї нічого не чути.

Прикмети: зріст 160-165 см.

Була одягнена в чорну шкіряну куртку, чорні штани. На голові Біла хустка.

Якщо ви бачили зниклу або знаєте, де вона може перебувати, прохання повідомити по телефону (063) 966-03-88 або на лінію "102".

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