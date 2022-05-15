Інспектори патрульної поліції Дніпра взяли шефство над 14-річним Ростиславом з одного з сіл Лиманської громади Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області.

Нещодавно в рідному селі хлопець потрапив під ворожий обстріл російських окупантів. У плече хлопця потрапив уламок снаряда. Українські військові забрали підлітка з-під обстрілу і доставили в Краматорську лікарню. Там йому надали першу медичну допомогу, але поранення виявилося важким, тому хлопця відправили в Дніпро.

Ростислав опинився в нашому місті сам, без речей, без зв'язку з рідними, що залишилися на тимчасово окупованій території. Пробувши в Дніпрі тиждень, хлопець вирішив піти з лікарні, щоб спробувати дістатися додому — до мами і братів і сестер. Ось так він і зустрівся з патрульними.

Екіпаж у складі Руслана Комаринського, Ірини Головешко, Антона Пижука і Володимира Кафарова прибув днями на виклик небайдужого підлітка дніпрянина. Той звернувся до чоловіка вночі, бо заблукав у місті і не знав куди йти. Небайдужий мешканець зателефонував до поліції та повідомив про це, за що йому велика подяка.

Патрульні виявили хлопця в пригніченому стані. Він розповів поліцейським свою історію. Інспектори змогли знайти необхідні слова психологічної підтримки, а також придбали Ростиславу продукти, привезли в лікарню і передали співробітникам ювенальної превенції.

Хлопець пообіцяв патрульним, що більше не буде тікати з лікарні. Інспектори взяли над ним шефство, залучили волонтерів. Навідуються до нього, спільними зусиллями придбали одяг, знайшли телефон і балують підлітка смаколиками. Ростислав тепер посміхається. Його рани швидко гояться. Він вже не відчуває себе покинутим і дуже радий, що у нього з'явилися такі друзі.

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