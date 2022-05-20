Голова Центру терроборони Дніпра Геннадій Корбан розповів про ситуацію в обласному центрі за підсумками тижня і наслідки ракетних ударів, які завдала росія.
Геннадій Корбан зазначив, що після ракетного обстрілу 18 травня міська інфраструктура не постраждала.
"Інфраструктура працює. Нічого не пошкоджено. Хоча цілі у противника залишаються ті ж мости, комунікації, Залізничні станції. Ми, в свою чергу, намагаємося захистити. Гарантію дати складно, але ми працюємо», — сказав він.
Керівник Центру терроборони Дніпра додав, що в порівнянні з початком війни в місті істотно збільшилася кількість засобів ППО.
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«Крім того, був застосований інтелектуальний досвід різних фахівців – фізиків, радіотехніків, які займаються помилковими цілями для ракет», — сказав Геннадій Корбан.
Корбан запевнив, що системи ППО розгортаються по всій Дніпропетровській області.
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