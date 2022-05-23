У Дніпрі в одному з магазинів одягу виставили на продаж футболки з принтом України, але без Кримського півострова.
Представник магазину вже принесла свої вибачення, передає Дніпровська Панорама.
Дніпрян обурило, що в той час, коли Україна воює з рф, в магазині продаються футболки з картою України, на якій відсутній окупований Крим.
Представник магазину оперативно записала відеозвернення з вибаченнями.
"Вийшла невелика помилка. Ми отримали товар з Туреччини, замовляли патріотичні футболки. На одній з них був недолік - нецільність України. Я дико вибачаюся за цю помилку, яку я допустила. Більше подібного не повториться. Слава Україні, ми дуже любимо цю країну. І слава нашим ЗСУ, які нас бережуть" - сказала у відеозверненні представник магазину.
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Також у Дніпрі не стало 11-річної дівчинки, за її життя боролися кращі медики регіону.
Крім того, Вілкул висловився про українську мову.