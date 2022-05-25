Зранку 25 травня окупанти нанесли три ракетні удари по Кривому Рогу.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, ворог поцілив у промислове підприємство.

«Серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим уточнюємо. У Криворізькому районі знову обстріляли з «Ураганів» Широківську та Апостолівську громади», - повідомив Резніченко, додавши, що Апостолово частково без світла, але обійшлося без поранених.

Додамо, що ворог також зранку наніс удар по Запоріжжю.

О 05:13 війська рф запустили чотири крилаті ракети, одну з них збила ППО.

На даний час обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби. Інформаціії про загиблих і поранених поки немає.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що в результаті удару вніч на 24 травня було "деміліталізовано" поле в Павлоградському районі.

"Вибух ракети утворив воронку глибиною в 4 метри. Ніхто не постраждав", - повідомляв Резніченко.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.

Крім того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.