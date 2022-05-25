Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, ворог поцілив у промислове підприємство.
«Серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим уточнюємо. У Криворізькому районі знову обстріляли з «Ураганів» Широківську та Апостолівську громади», - повідомив Резніченко, додавши, що Апостолово частково без світла, але обійшлося без поранених.
Додамо, що ворог також зранку наніс удар по Запоріжжю.
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На даний час обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби. Інформаціії про загиблих і поранених поки немає.
Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що в результаті удару вніч на 24 травня було "деміліталізовано" поле в Павлоградському районі.
"Вибух ракети утворив воронку глибиною в 4 метри. Ніхто не постраждав", - повідомляв Резніченко.
Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.
Крім того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.