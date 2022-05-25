Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, враг попал в промышленное предприятие.
"Серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняем. В Криворожском районе снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины", - сообщил Резниченко, добавив, что Апостолово частично без света, но обошлось без раненых.
Добавим, что враг также утром нанес удар по Запорожью.
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В 05:13 войска рф запустили четыре крылатые ракеты, одну из них сбила ПВО.
В настоящее время обследуется территория "прилета", на месте происшествия работают соответствующие службы.
Информации о погибших и раненых пока нет.
Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в результате удара ночью на 24 мая было "демилитализовано" поле в Павлоградском районе.
"Взрыв ракеты образовал воронку глубиной в 4 метра. Никто не пострадал", - сообщал Резниченко.
Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.
Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.