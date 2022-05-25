У Дніпрі відключили від електроенергії 26 підприємств.
Як 25 травня повідомили під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, це стосується злісних порушників режиму світломаскування
Начальник інспекції з питань благоустрою міської ради Руслан Мороз пояснив, що більшість підприємств, якім відімкнули електроенергію, не працювали.
"Керівництво виїхало з міста, а працівники не мали можливості самостійно виконати рекомендації", - зазначив він.
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Загалом міськрада отримала майже тисячу скарг, однак більшість виправилися.
Мороз нагадав, що дотримуватися режиму світломаскування слід з настанням комендантської години - від 23:00 до 05:00. А ще у темний час доби, коли лунають сирени.
Потрібно гасити вуличне освітлення, вимикати світло у під’їздах, будинках та квартирах. Або завішувати вікна щільною темною тканиною.
Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що в результаті удару вніч на 24 травня було "деміліталізовано" поле в Павлоградському районі.
Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.
Крім того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.