У Дніпрі відключили від електроенергії 26 підприємств.

Як 25 травня повідомили під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, це стосується злісних порушників режиму світломаскування

Начальник інспекції з питань благоустрою міської ради Руслан Мороз пояснив, що більшість підприємств, якім відімкнули електроенергію, не працювали.

"Керівництво виїхало з міста, а працівники не мали можливості самостійно виконати рекомендації", - зазначив він.

Загалом міськрада отримала майже тисячу скарг, однак більшість виправилися.

Мороз нагадав, що дотримуватися режиму світломаскування слід з настанням комендантської години - від 23:00 до 05:00. А ще у темний час доби, коли лунають сирени.

Потрібно гасити вуличне освітлення, вимикати світло у під’їздах, будинках та квартирах. Або завішувати вікна щільною темною тканиною.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що в результаті удару вніч на 24 травня було "деміліталізовано" поле в Павлоградському районі.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.

Крім того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.