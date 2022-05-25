У Дніпрі та інших містах України склалася неприємна ситуація з сіллю.
Економічний експерт Михайло Крапивко розповів, чому в Дніпрі зникла або сильно подорожчала сіль.
За його словами, головна причина в тому, що підприємство "Артемсіль" зупинило свою роботу через обстріли і заявило про це.
На думку експерта, панікувати і скуповувати сіль не варто. Криза скоро буде подолана. Для налагодження нових каналів збуту солі потрібно від 2 тижнів до місяця.
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
Високоточні ракети вже закінчуються: окупантам доводиться змінювати тактику
«Ми підтверджуємо цю інформацію»: голова української розвідки назвав діагноз путіна
"Захур не купував винищувачі для ЗСУ": найбагатша співачка України пояснила, яким чином літаки з'явилися у захисників
Масова мобілізація в Україні: міністр Резніков попередив, скільки людей заберуть в армію
Швидше за все, ціна на продукт виросте, але сама по собі сіль - не надто дорога, тому дніпрян це подорожчання не розорить.
Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що в результаті удару вніч на 24 травня було "деміліталізовано" поле в Павлоградському районі.
Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.
Крім того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.