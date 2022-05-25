У Дніпрі та інших містах України склалася неприємна ситуація з сіллю.

Економічний експерт Михайло Крапивко розповів, чому в Дніпрі зникла або сильно подорожчала сіль.

За його словами, головна причина в тому, що підприємство "Артемсіль" зупинило свою роботу через обстріли і заявило про це.

На думку експерта, панікувати і скуповувати сіль не варто. Криза скоро буде подолана. Для налагодження нових каналів збуту солі потрібно від 2 тижнів до місяця.

Швидше за все, ціна на продукт виросте, але сама по собі сіль - не надто дорога, тому дніпрян це подорожчання не розорить.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що в результаті удару вніч на 24 травня було "деміліталізовано" поле в Павлоградському районі.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.

Крім того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.