Как сообщили в новой сводке Генштаба ВСУ, попытка штурма состоялась в районе населенного пункта Николаевка. Но безуспешно.

Кроме того оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

В свою очередь мэр Кривого Рога Олекскандр Вилкул ранее сообщил, что днем 25 мая продолжились обстрелы Криворожского района.

Так, под удары артиллерии попали Марьянское и Большая Костромка. Повреждены детский сад, церковь, жилые дома. На линии соприкосновения враг вел обстрелы в районах Нововоронцовки, Добрянки, Осокоровки, Новоалександровки, Трудолюбовки и Новопавловки. Также под обстрел попал населенный пункт Твердомедово возле Белой Крыныци.

Тяжелые ранения получил мирный житель, он доставлен в Кривой Рог и за его жизнь борются врачи.

Вилкул подчеркнул, что орки продолжают тактику выжженной земли и запугивания. Бьют сознательно по мирным населенным пунктам и объектам.

Тем временем глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что ночь прошла «более-менее».

«Однако в Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловской громаде. Людей не задело», - написал Резниченко утром 26 мая в своем телеграмм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты ударили по Кривому Рогу - известно, куда попали.

Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.

Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.