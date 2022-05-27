Жителі Кривого Рогу зможуть безкоштовно отримати від місцевої влади продуктові набори. Однак право на їх отримання мають не всі.

За словами мера Кривого Рогу Олександра Вілкула, видача буде проходити з 27 травня щодня, в робочі та вихідні дні з 8.00 до 17.00 в 25 пунктах видачі, розміщених по всіх районах міста, пише Politeka.net.

У продуктовий набір входить борошно - 1,8 кг, крупа (пшенична або ячна) – 2 кг, макаронні вироби – 1 кг, олія соняшникова – 1 пляшка, згущене молоко – 1 банка, консерви (м'ясо тушковане і каша з м'ясом) – 2 шт.

Видача закінчиться тоді, коли ті, хто має на набори право, їх отримають.

Також наголошується, що для сімей, в яких є людина з інвалідність I групи, в тому числі з вадами зору і отримує соціальну послугу «Догляд вдома», продуктові набори будуть доставлятися за адресою їх місця проживання або знаходження.

Крім того, мер уточнив, що сім'ї, які можуть бути віднесені до кількох категорій, отримують продуктовий набір тільки в одній з перерахованих категорій, за їх вибором.

Продуктовий набір надається в розрахунку 1 набір на сім'ю. Для багатодітних сімей - 2 набори на сім'ю з чотирьох – шести осіб, 3 набори на сім'ю з семи, восьми осіб, 4 набори на сім'ю з дев'яти – одинадцяти осіб, 5 наборів на сім'ю, що має більше одинадцяти осіб.

Для того, щоб отримати продуктовий набір криворіжцям, які підходять під відповідні категорії, необхідно мати паспорт.

Хто має право на набір перераховано нижче:

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