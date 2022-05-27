За словами мера Кривого Рогу Олександра Вілкула, видача буде проходити з 27 травня щодня, в робочі та вихідні дні з 8.00 до 17.00 в 25 пунктах видачі, розміщених по всіх районах міста, пише Politeka.net.
У продуктовий набір входить борошно - 1,8 кг, крупа (пшенична або ячна) – 2 кг, макаронні вироби – 1 кг, олія соняшникова – 1 пляшка, згущене молоко – 1 банка, консерви (м'ясо тушковане і каша з м'ясом) – 2 шт.
Видача закінчиться тоді, коли ті, хто має на набори право, їх отримають.
Також наголошується, що для сімей, в яких є людина з інвалідність I групи, в тому числі з вадами зору і отримує соціальну послугу «Догляд вдома», продуктові набори будуть доставлятися за адресою їх місця проживання або знаходження.
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Крім того, мер уточнив, що сім'ї, які можуть бути віднесені до кількох категорій, отримують продуктовий набір тільки в одній з перерахованих категорій, за їх вибором.
Продуктовий набір надається в розрахунку 1 набір на сім'ю. Для багатодітних сімей - 2 набори на сім'ю з чотирьох – шести осіб, 3 набори на сім'ю з семи, восьми осіб, 4 набори на сім'ю з дев'яти – одинадцяти осіб, 5 наборів на сім'ю, що має більше одинадцяти осіб.
Для того, щоб отримати продуктовий набір криворіжцям, які підходять під відповідні категорії, необхідно мати паспорт.
Хто має право на набір перераховано нижче:
Нагадаємо, окупанти сунулися в бік Кривого Рогу - у Генштабі повідомили, чим закінчився штурм.
Також Politeka.net писала, що Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.
Тим часом в Пентагоні назвали мету окупантів на найближчий час.