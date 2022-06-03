Ворог не припиняє обстрілів Дніпропетровської області. Під приціл ворожої артилерії знову потрапила Зеленодольська громада.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.

За його словами, ніч і ранок набагато спокійніші, ніж вечір напередодні.

«Під приціл ворожої артилерії знову потрапила Зеленодольська громада.

На щастя, без постраждалих. У Мар‘янському, яке увечері сильно постраждало через ворожу атаку, працюють фахівці - відновлюють газ та світло», - розповів Резніченко.

У свою чергу начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ситуація залишається контрольованою.

«По вечірніх прильотах до Мар'янського: повністю зруйновано кілька приватних будинків, газопровід, системи електропостачання. Пожежа загашена. Постраждалі – жінка 35 років, двоє дітей – 5 та 10 років. Легкі. Медична допомога надана», - повідомив Вілкул.

За його словами, на ранок 3 червня із 10-ти населених пунктів Криворізького району, в яких через грозу вибило освітлення, 6 – підключено, по 4 – працюють енергетики.

Тим часом Генштаб ЗСУ повідомляє, що на окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії.

«Отримав відсіч і відійшов на раніше зайняті позиції», - уточнили в Генштабі наслідки штурму.

Нагадаємо, стихія обрушилася на Кривий Ріг - вулиці затопило.

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