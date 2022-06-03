Незважаючи на те, що сьогодні тільки третій день літа в супермаркетах Дніпра вже щосили торгують кавунами.

Як передає Дніпро.Інфо, величезна ягода з'явилася на прилавку акурат 1 червня.

Кавуни зовні практично нічим не відрізняються від тих, які ми звикли купувати на ринках і в магазинах в серпні. Хіба що смужки на них трохи тьмяніше і їх менше. Але розміри багчових величезні.

Один затягує в середньому на 7 кг, але є і ще більшого розміру. Тому, щоб покупці купили хоч трохи і не злякалися ціни за товар - їх розрізають навпіл.

Але і половинки важать»солідно". Одна може затягнути на 4-5 кг.до слова, за кіло кавуна просять 29,9 грн, а оскільки баштанні великі, то щоб ними поласувати потрібно викласти близько 150 грн. Звідки привезений кавун - в магазині не повідомили.

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