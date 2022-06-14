Інцидент стався в мікрорайоні Зарічний в ніч на 14 червня. Про це повідомляє місцеве видання "Свої".

Дівчинка випала з вікна багатоповерхівки. Від отриманих травм вона померла на місці.

швидка допомога, лікарі

Попередньо, в квартирі на 7-му Зарічному була вечірка - три дівчини і хлопець відпочивали без дорослих. Наразі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

За попередньою інформацією, сім'я загиблої приїхала до Кривого Рогу з іншого міста.

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швидка допомога, лікарі

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