В неділю, 26 червня, у Дніпрі під час руху в салоні трамвая №15 сталося задимлення.

Про це повідомляє Відкритий із посиланням на Telegram-канал Х*Дніпро.

За попередньою інформацією, стався спалах двигуна у другому вагоні. Пасажири встигли залишили салон, на місці інциденту працюють комунальники.

Напгадаємо, У Дніпрі планують підняти граничну вартість проїзду в маршрутках.

Проект рішення з'явився на сайті Дніпровської міськради.

Так, згідно з документом будуть встановлені нові граничні тарифи на послуги пасажироперевезень. На соціально значущих маршрутах - 11 гривень. На автобусних маршрутах загального користування, і які не віднесені до державного (регіонального замовлення) — 15 гривень.

Окремо планують встановити тариф для таких маршрутів: №9, 77, 90, 92, 141 — 18 гривень.

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