В неділю, 26 червня, у Дніпрі під час руху в салоні трамвая №15 сталося задимлення.
Про це повідомляє Відкритий із посиланням на Telegram-канал Х*Дніпро.
За попередньою інформацією, стався спалах двигуна у другому вагоні. Пасажири встигли залишили салон, на місці інциденту працюють комунальники.
Напгадаємо, У Дніпрі планують підняти граничну вартість проїзду в маршрутках.
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Проект рішення з'явився на сайті Дніпровської міськради.
Так, згідно з документом будуть встановлені нові граничні тарифи на послуги пасажироперевезень. На соціально значущих маршрутах - 11 гривень. На автобусних маршрутах загального користування, і які не віднесені до державного (регіонального замовлення) — 15 гривень.
Окремо планують встановити тариф для таких маршрутів: №9, 77, 90, 92, 141 — 18 гривень.
Також повідомлялося, що Філатов розповів про проблему, що склалася в Дніпропетровській області.
Крім того Politeka.net писала, що нафтобазу на Дніпропетровщині гасили майже п'ять днів.
Нагадаємо також, що Politeka.net повідомляла про дівчинку, яка провалилася у вигрібну яму, поки її батьки пиячили в компанії друзів.