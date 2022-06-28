В Дніпрі ракета влучила в СТО «Автодизель»,

Про це повідомив мер міста Борис Філатов. Там не було жодної техніки, військових чи зброї. Під завалами знаходяться люди, рятувальники вже працюють на місці.

"Щойно руські мр@зоти влупили ракетою по СТО «Автодизель». Найкраще СТО, де всі дніпряни ремонтували свої дизельні автомобілі. У тому числі і я. Свого «крокодила». Жодних військових, жодної зброї, жодної техніки. НІЧОГО!

Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги перебувають зараз під завалами. Рятувальники гасять пожежу. МИ ВАС НЕНАВИДИМО. Знайте. Ублюдки, що стріляють «високу зброю» по мирних людей.

А ми все одно прокотимося з вітерцем. За вашими кістками. "Крокодил" це знає точно", - пише Филатов.