В Днепре ракета попала в СТО "Автодизель".
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. Там не было никакой техники, военных или оружия. Под завалами находятся люди, спасатели уже работают на месте.
"Только что русские мр@зи влупили ракетой по СТО "Автодизель". Лучше всего СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили. В том числе и я. Своего «крокодила». Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Ничего!
Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами. Спасатели тушат пожар. МЫ ВАС НЕНАВИДИМ. Знайте. Ублюдки, стреляющие "высоким оружием" по мирным людям.
А мы все равно прокатимся с ветерком. За вашими костями. "Крокодил" это знает точно", - пишет Филатов.
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