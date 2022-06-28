В Днепре ракета попала в СТО "Автодизель".

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. Там не было никакой техники, военных или оружия. Под завалами находятся люди, спасатели уже работают на месте.

"Только что русские мр@зи влупили ракетой по СТО "Автодизель". Лучше всего СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили. В том числе и я. Своего «крокодила». Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Ничего!

Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами. Спасатели тушат пожар. МЫ ВАС НЕНАВИДИМ. Знайте. Ублюдки, стреляющие "высоким оружием" по мирным людям.

А мы все равно прокатимся с ветерком. За вашими костями. "Крокодил" это знает точно", - пишет Филатов.