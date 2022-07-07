Як повідомляє Politeka.net з посиланням на СБУ, чоловік розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300 поблизу південного та східного фронтів.
Отримані координати він мав передати своєму «куратору» через відпрацьовані канали закритого зв’язку.
«За однією з версій, окупанти планували використати ці дані для ракетних ударів або проведення диверсій – щоб нейтралізувати протиповітряний захист України», - повідомили в СБУ.
Зрадник був завербований представником спецслужб рф для розвідувально-підривної діяльності.
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Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, днями система ППО на Дніпропетровщині збила 6 із 7 ракет, якими рашисти намагалися обстріляти область.
У свою чергу голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ніч минула під обстрілами та сиренами.
«Ворог продовжує бити по Криворізькому району. Під обстрілами знову Зеленодольська громада. У Мар’янському пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Люди не постраждали», - повідомив Резніченко зранку 7 липня.
Нагадаємо, дніпрянин вирішив "занурити" у радянське минуле перехожих і поплатився.
Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині трагічно обірвалося життя малюка.
Крім того Politeka.net писала, що Дніпропетровщина попрощалася зі своїм Героєм, без батька залишилося двоє дітей.