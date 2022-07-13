Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сообщение от представителей Полиции о том, что на поверхности воды недалеко от берега находится тело мужчины, поступило в службу спасения вечером во вторник, 12 июля. Событие произошло в областном центре, улица Набережная Победы, река Днепр.

Водолазы-спасатели на расстоянии 3 метров от берега обнаружили тело мужчины 1971 года рождения и передали сотрудникам полиции.

Сообщается, что к работам были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники спасателей области.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска дважды за ночь на 13 июля обстреляли из РСЗО Никопольский район. Кроме самого Никополя под удар попали еще две общины – Красногригорьевская и Мировская.

В Красногригорьевской — задело линию электропередач - частично без света сама Красногригорьевка и два села - это примерно 6 000 абонентов. В настоящее время на месте работают аварийные бригады электриков. В Мировской – повреждено заведение социальной инфраструктуры. Предварительно во время обстрелов люди не пострадали.

Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша .

Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.