Російська орда атакувала одразу три райони області, цілили по містах Дніпропетровщини та селах з різної зброї.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, у Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне.

«Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від «Градів» та фосфорних боєприпасів», - розповів голова Дніпропетровської ОВА.

У Криворізькому районі ворог знову обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська, а у Синельниківському районі «приліт».

«Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали», - повідомив Резніченко, додавши, що інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 14 липня ворожі снаряди потрапили по парковій зоні та стадіону спортивної школи Зеленодольска. Постраждав і місцевий ліцей - у закладі посипалися вікна.

«Люди, на щастя, не постраждали.Отака вона «друга армія світу» - свідомо накриває вогнем наші школи та стадіони», - зазначав Резніченко.

Також повідомлялось, що Філатов висловився про нову трагедію.

Крім того Politeka.net писала, що у Дніпрі заочно скорочують податки.