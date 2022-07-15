Про це, як пише Politeka.net, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, у Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне.
«Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від «Градів» та фосфорних боєприпасів», - розповів голова Дніпропетровської ОВА.
У Криворізькому районі ворог знову обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська, а у Синельниківському районі «приліт».
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Ворог веде розвідку і готується до атаки відразу на кількох напрямках: "Намагається просунутися в..."
Вибух пролунав на Житомирщині, відомо про загиблих: подробиці та фото
Контрнаступ неминучий: названо кількість звільнених сіл та міст на Херсонщині, ЗСУ вже не відступлять
Трагедія на Київщині, чоловік втратив частину руки через брелок: "Доросла ж людина..."
«Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали», - повідомив Резніченко, додавши, що інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, 14 липня ворожі снаряди потрапили по парковій зоні та стадіону спортивної школи Зеленодольска. Постраждав і місцевий ліцей - у закладі посипалися вікна.
«Люди, на щастя, не постраждали.Отака вона «друга армія світу» - свідомо накриває вогнем наші школи та стадіони», - зазначав Резніченко.
Також повідомлялось, що Філатов висловився про нову трагедію.
Крім того Politeka.net писала, що у Дніпрі заочно скорочують податки.