На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП за участю пасажирського автобуса «Еталон» та легковика «Toyota».

Про це повідомили в ДСНС області.

Ввечері 19 липня, о 20:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що внаслідок ДТП на перехресті вулиць Херсонська та Грушка міста Нікополь людина затиснута всередині пошкодженої автівки.

На момент прибуття рятувальників у пошкодженому легковику знаходилось заблоковане тіло водія. Трьох пасажирів автомобіля «Toyota» свідки події самостійно дістали з автівки. Постраждалих госпіталізували.

Також, постраждав водій автобусу, чоловік 1942 року народження, який після обстеження від госпіталізації відмовився.

Загалом унаслідок аварії загинула 1 людина та ще 4 постраждали. На момент зіткнення в автобусі пасажирів не було.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло водія з понівеченого транспортного засобу та здійснили відключення елементів живлення автівок.

Деталі ДТП встановлюють правоохоронні органи.

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