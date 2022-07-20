Про це повідомили в ДСНС області.
Ввечері 19 липня, о 20:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що внаслідок ДТП на перехресті вулиць Херсонська та Грушка міста Нікополь людина затиснута всередині пошкодженої автівки.
На момент прибуття рятувальників у пошкодженому легковику знаходилось заблоковане тіло водія. Трьох пасажирів автомобіля «Toyota» свідки події самостійно дістали з автівки. Постраждалих госпіталізували.
Також, постраждав водій автобусу, чоловік 1942 року народження, який після обстеження від госпіталізації відмовився.
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Загалом унаслідок аварії загинула 1 людина та ще 4 постраждали. На момент зіткнення в автобусі пасажирів не було.
Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло водія з понівеченого транспортного засобу та здійснили відключення елементів живлення автівок.
Деталі ДТП встановлюють правоохоронні органи.
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