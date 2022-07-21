До лікарні Дніпра госпіталізували 15-річну дівчинку Настю, якій вдалося вижити внаслідок обстрілу. Снаряд прилетів просто до їхнього будинку: знесло дах, кухню, ванну та завалило підвал.

Разом із дівчиною у приватному будинку перебували її батьки, молодший брат та дядько, повідомляє сайт «Наше Місто»

Настя постраждала більше за інших. На щастя, обійшлося без критичних поразок, фізично вона отримала лише уламкові травми. Втім, психологічно Насті набагато складніше.

“У мене була дуже сильна істерика. Ми ледве вибралися з дому через отвір між спальнею та кухнею. Не було чим дихати, всюди пил і запах газу. Пощастило, що він не спалахнув. Двері були завалені. А я вся в крові – з голови до ніг», – згадує дівчина.