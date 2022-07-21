До лікарні Дніпра госпіталізували 15-річну дівчинку Настю, якій вдалося вижити внаслідок обстрілу. Снаряд прилетів просто до їхнього будинку: знесло дах, кухню, ванну та завалило підвал.
Разом із дівчиною у приватному будинку перебували її батьки, молодший брат та дядько, повідомляє сайт
Настя постраждала більше за інших. На щастя, обійшлося без критичних поразок, фізично вона отримала лише уламкові травми. Втім, психологічно Насті набагато складніше.
“У мене була дуже сильна істерика. Ми ледве вибралися з дому через отвір між спальнею та кухнею. Не було чим дихати, всюди пил і запах газу. Пощастило, що він не спалахнув. Двері були завалені. А я вся в крові – з голови до ніг», – згадує дівчина.
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Лікарі кажуть, що її фізичному здоров'ю нічого не загрожує, але зараз із нею працює психолог. Разом із нею зараз перебуває бабуся, батьки ж у Нікополі, намагаються дістати з-під завалів уцілілі речі. Вдома тепер вони не мають.
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