Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За попередніми даними, щонайменше четверо людей загинуло, ще 19 зазнали поранень.

"Росіяни скерували на область більш ніж 10 ракет. Чотири ракети знищили наші ППО. Ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку. Є серйозні руйнування. Всі служби працюють", – повідомив Резніченко.

В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. Наразі без електроенергії залишаються понад 80000 людей. Енергетики уже стали до роботи.

"Важко і боляче.Та ми піднімемось й після цього удару. А їм уже нічого не допоможе. Ходіть в укриття під час ворожих атак. Все було, є і буде Україна!", – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше термінову заяву записав президент України Володимир Зеленський, закликавши українців залишатися в укриттях.

Також повідомлялося, що внаслідок удару по центру Києва є загиблі та поранені.

Жертвами удару стали мирні жителі, які їхали чи йшли на роботу.