На території Дніпропетровщини поліція затримала осіб, підозрюваних у скоєнні розбійного нападу на пару у селі Криворіжжя 7 червня 2023 року. Про це повідомлено в пресслужбі обласної поліції.

За даними правоохоронців, напад трапився 7 червня приблизно о 7 годині ранку в одному з населених пунктів Лозуватської територіальної громади Криворізького району. Зловмисники, домовившись напередодні, проникли до будинку, атакували та застосували фізичне насильство проти жінки. Потім їй були прив'язані руки і ноги, ізоляція від решти сім'ї. Під час нападу зловмисники викрали понад 1,5 млн гривень, 27 тисяч євро, 30 тисяч доларів та ювелірні вироби.

До розкриття цього розбійного нападу залучалися співробітники кримінальної поліції, слідчих підрозділів та спецпризначенці. Дослідження встановило, що до цього злочину причетні троє раніше судимих місцевих жителів у віці 36, 32 і 25 років.

26 грудня правоохоронці з підтримки поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки в місцях проживання підозрюваних. Під час обшуків у них було вилучено пістолет, боєприпаси, викрадені золоті вироби та срібну монету, а також наркотичні речовини, обладнання для відеоспостереження, рації, мобільні телефони та інші матеріальні докази, які направлені на експертне дослідження.

Наразі двом з трьох підозрюваним повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій) та подано клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою.

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