Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області стартувала цього тижня та вже охопила кілька громад регіону, повідомляють місцеві органи влади з посиланням на Politeka.

Програму реалізують у партнерстві з благодійними організаціями. Вона спрямована на підтримку місцевого населення в холодний сезон, коли навантаження на сімейні бюджети традиційно зростає.

Насамперед ресурси передбачені для внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку та домогосподарств із низькими доходами. Також допомогу отримують громадяни без постійних надходжень і ті українці, хто має тривалі проблеми зі здоров’ям.

Варто також зауважити, щокремий фокус зроблено на багатодітних родинах, матерях із дітьми та особах з інвалідністю. У межах ініціативи розподіляють паливні брикети, а також надають грошові виплати для часткової компенсації витрат на комунальні послуги.

Підтримка охоплює Синельниківський і Нікопольський райони. У Слов’янській громаді мешканцям передають тверде паливо, тоді як у Зорі та Приміському застосовують фінансову форму. Подібні заходи діють також у Покровському й Марганецькому напрямках.

Організатори зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області триватиме до завершення опалювального періоду, а її обсяги можуть змінюватися відповідно до актуальних потреб громад.

Місцевим мешканцям також рекомендують звертатися до місцевих соціальних центрів і заздалегідь підготувати необхідні документи, щоб швидше скористатися передбаченою підтримкою.

