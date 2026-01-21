Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області передбачає запуск державної послуги для маломобільних громадян.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області є частиною експериментального державного проєкту, який реалізується по всій Україні, повідомляє Politeka.

Про це проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається для людей, що після тривалого медсестринського догляду не можуть повернутися до самостійного життя.

Послуга створена для переселенців, яким потрібна додаткова підтримка у повсякденних справах і безпечні умови проживання.

Для мешканців Дніпропетровської облатсі вона відкриває можливість отримати тимчасове безкоштовне житло в обладнаних приміщеннях, де держава бере на себе фінансування проживання ВПО до 12 місяців.

За інформацією Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, така форма підтримки орієнтована на людей, які завершують період медсестринського догляду і все ще потребують допомоги.

У межах програми, помешкання надається зі зручностями і можливістю самостійно готувати їжу. Учасники також отримують допомогу у веденні домашніх справ і підтримку у складних життєвих ситуаціях.

За потреби залучають фахівців або служби, що працюють незалежно від форми власності, що дає змогу адаптувати послуги до стану та можливостей людини.

Проєкт передбачає, що дім можуть надавати як фізичні, так і юридичні особи. Обов'язковою умовою є включення до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг і відповідність критеріям, встановленим Кабміном.

