Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зумовлене економічними чинниками та необхідністю забезпечити стабільну роботу мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області відбувається поетапно і вже позначилось на платіжках місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються лише вартості доставки газу, тоді як ціна самого ресурсу для населення залишається фіксованою.

Перший етап стартував у січні, другий планують після 1 квітня. Йдеться про оплату розподілу, а не споживання палива, що часто викликає плутанину серед абонентів.

У середньому по Україні зростання становить близько 76%. Для Дніпропетровської філії ГРМУ показник вищий — майже 190%, до 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у «Гадячгазі» ставка стартує з 3,16 і після весни зросте до 3,95, у Закарпатській області вона становить 2,48, у Харківській — від 0,65 до 0,78 грн.

Тариф на сам газ для побутових споживачів залишився незмінним — 7,96 грн за кубометр. Його планують зберігати щонайменше шість місяців після завершення воєнного стану.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зумовлене економічними чинниками та необхідністю забезпечити стабільну роботу мереж. Зростання витрат на обслуговування інфраструктури вимагає перегляду ставок.

Комунальні компанії оприлюднюють детальні розрахунки на офіційних сайтах. Мешканцям радять уважно перевіряти платіжки, стежити за оновленнями та заздалегідь планувати витрати, щоб уникнути непорозумінь і прострочень.

Своєчасна оплата гарантує безперебійну роботу газорозподільної системи та стабільну якість послуг для всіх споживачів.

