Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області триватиме до завершення опалювального сезону.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області стартувала цього тижня та вже охопила низку громад регіону, повідомляють місцеві органи влади з посиланням на Politeka.

Програму реалізують спільно з благодійними фондами, щоб підтримати населення в період зростання витрат на опалення.

Основні ресурси спрямовані на внутрішньо переміщених осіб, літніх людей і домогосподарства з обмеженими доходами. Також допомогу отримують громадяни без регулярних надходжень та українці з хронічними хворобами. Особлива увага приділяється багатодітним сім’ям, матерям з дітьми і людям з інвалідністю.

В межах ініціативи надають паливні брикети та грошові виплати, частково компенсуючи витрати на комунальні послуги. Підтримка вже охопила Синельниківський і Нікопольський райони. У Слов’янській громаді мешканці отримують тверде паливо, тоді як у Зорі та Приміському використовують фінансову допомогу. Аналогічні заходи діють у Покровському й Марганецькому напрямках.

Організатори уточнюють, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області триватиме до завершення опалювального сезону, а обсяги підтримки можуть коригуватися залежно від потреб громад. Місцевим радять заздалегідь підготувати документи та звертатися до соціальних центрів, щоб оперативно отримати передбачену підтримку.

Крім того, в Дніпропетровській області українці також мають можливість отримати доплати.

У 2026 році для цієї категорії громадян розмір щомісячної доплати зріс до 2 595 грн. Ці кошти виплачуватимуться додатково до основної пенсії як компенсація за проживання на небезпечних територіях.