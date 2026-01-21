Подорожчання продуктів у Кривому Розі зумовлене поєднанням сезонних факторів, логістичних витрат і коливань цін у різних торгових мережах.

Подорожчання продуктів у Кривому Розі відчутне на початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Місцеві супермаркети повідомляють про підвищення цін на основні групи товарів: бакалію, овочі та молочні товари, що безпосередньо впливає на сімейні бюджети.

Крупи демонструють невелике, але стабільне зростання. Пшоно продають у межах 32–34 грн за кілограм, а середня вартість гречки досягла 47,85. Найдешевше її пропонують у Auchan — 39,90, найдорожче — у Megamarket за 61,70. За місяць середня вартість зернових зросла на 2,72, що свідчить про постійне підвищення вартості базових товарів.

Овочі демонструють більш значне подорожчання. Помідори сорту «Сливка» коштують у середньому 171,10 грн за кілограм. Ціна в різних мережах коливається від 159 до 194. Порівняно з груднем 2025 року середня вартість піднялася на понад 34 шривні. Такі зміни особливо відчутні для домогосподарств, які щоденно купують свіжі овочі.

Молочні продукти ростуть помірніше. Сметана «Президент» 15% (350 г) у середньому коштує 57,69 грн. Найдешевші пропозиції — в Metro (56,68), а найдорожчі — в Novus (58,99). Зростання за останній місяць склало близько 1,90, що менше, ніж у випадку з овочами, але все ж впливає на витрати сімей.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Кривому Розі зумовлене поєднанням сезонних факторів, логістичних витрат і коливань цін у різних торгових мережах. Найбільше відчувають його домогосподарства з обмеженим доходом та пенсіонери, для яких ціни на базові харчі складають значну частину витрат.

