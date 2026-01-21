З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах було складено графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 22 січня.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 22 січня вводяться в низці населених пунктів через роботи на електромережах, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні кількох громад регіону з посиланням на ДТЕК.

У Дніпропетровській області 22 січня продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Це пов’язано з плановими ремонтними та профілактичними роботами, а також навантаженням на енергосистему.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, проводитимуть профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. Світла не буде з 8 до 17 години в селі Хащеве вулиця Молодіжна 1; 12; 14; 15/А; 16; 18; 19; 2; 20; 5; 6; 7; 9.

22.01.2026 року з 8-00 до 18-30 обмеження охоплять місто Павлоград. Знеструмлення впроваджуються за адресами: Верстатобудівників 14 та Олександрівська 14.

Крім цього, в межах Божедарівської територіальної громади будуть проводити планові ремонти. Через це вимикатимуть світло у с-щі Божедарівка в різних часових проміжках:

12:00–18:00

вул. Кошового Олега — 14, 33, 37, 39/А, 40–48/А, 49–56, 59, 60, 60/А, 60/Б, 61–68/А, 70, 72, 72/А, 74

вул. Першотравнева — 1

13:00–19:00

вул. Космічна — 1–7, 9–22

Також з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, енергетики будуть проводити профілактичні роботи в селі Васильківка на вулицях:

Будівельників (13,15),

Зіркова (53–75,77,79/А,80–86,88,90,94,96),

Польова (30,32,34,40,42), Соборна (105–148/А)

Тим часом з 8 до 17 години вимикатимуть світло у місті Жовті Води. Обмеження торкнуться низки вулиць:

Березнева: 14, 16, 18, 29;

Незалежна: 2А;

Олеся Гончара: 21, 23, 25.

22.01.2026 року з 8-00 до 16-00 знеструмлення будуть діяти в селі Лозуватка за адресами:

Нова: 8, 9А, 10, 11, 12А;

Павла Проценка: 1-44, 46-52 (парні).

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

